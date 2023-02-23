Йоканович оценил состояние Лаксальта и Захаряна

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Как поле? Вы на нём уже побывали.

- Понятно, что в холодную погоду поля, к сожалению, не в самом лучшем качестве, но все же хочу отметить, что условия равные как для нас, так и для «Крыльев».

- Что с Лаксальтом?

- К сожалению, Диего Лаксальт выпал на срок от шести до восьми недель. Было выявлено боковое повреждение коленной связки. В то же время мы надеемся, что он сможет восстановиться раньше.

- На третьих сборах Арсен Захарян пропустил некоторое количество матчей. На сегодняшний день оцените его состояние, как он готов к этому матчу?

- Арсен готов к игре, поэтому обусловлен выбор его в стартовом составе. Конечно, он пропустил некоторые тренировки на третьем сборе, но это часть футбола. Сегодня было принято решение, что он выйдет в стартовом составе.