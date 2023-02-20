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Кубок России

Шунин: «Готовимся к «Крыльям» в Кубке, думаем только об этой игре»

20 Февраля 2023 • 00:34 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
23.02 15:00

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин прокомментировал предстоящий выездной поединок своей команды против самарских «Крыльев Советов» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Готовимся к «Крыльям» в Кубке, думаем только об этой игре. Настроены серьёзно», - цитирует Шунина «Матч ТВ».

Спортсмен считает положительным изменением тот факт, что благодаря новому формату проведения кубкового российского турнира в нём стало больше игр.

Шунин признался, что ещё не знаком с обновлённой игрой самарского коллектива, однако выразил уверенность в том, что это уже сделал тренерский штаб «бело-голубых».

Игра «Крылья Советов» - «Динамо» состоится 23 февраля в 15:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Антон Шунин
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