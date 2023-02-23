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Осинькин: «Гарре процесс адаптации ещё не прошёл»

23 Февраля 2023 • 15:01 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Динамо Москва
1-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Сычевой сегодня играет в составе, новички сразу выходят в старте. Насколько это рискованно, и оправдан ли этот шаг?

- Наверное, по Сычевому, наверное, это вообще в меньшей степени. Он с первого дня сборов с нами. Остальные присоединялись к команде чуть позже. Гарре примерно с начала второго сбора к нам присоединился. Сейчас он до конца процесс адаптации еще не прошел, но мы надеемся, что вот и такими играми мы поможем ему быстрее почувствовать ту игру, которую мы от него хотим. А остальные новички появились в команде еще позже. Мы на них на всех надеемся. В данный момент мы посчитали, что данный состав у нас оптимальный.

- Погода аргентинца не испугает сегодня?

- Да, конечно, мы опасаемся таких вещей, но он несколько лет играл в Англии. Думаю, что, может быть, не минус 11, а минус 3… 5 должен был видеть там.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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