Зуев: «Эмоции после гола не описать словами»

В российском футболе прошли первые матчи четвертьфинальных поединков в рамках Фонбет Кубка России, «Крылья Советов» достаточно неожиданно обыграли в домашней игре гостей из Москвы - «Динамо». Победный мяч забил вышедший на замену Александр Зуев - появившись на поле на 85-й минуте, он отличился уже через три минуты. Футболист рассказал о том, как это произошло, поделившись своими эмоциями.

- Оказался по ситуации, хорошо принял, ударил и забил. Установка была в том, чтобы выйти и освежить игру, побольше играть вперед, атаковать. Эмоции после гола не описать словами, мурашки по телу, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».