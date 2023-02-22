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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» выкупили форварда у «Спартака» официально

22 Февраля 2023 • 23:29 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
Через 14 ч. 36 мин.

Самарские «Крылья Советов» объявили о выкупе уже бывшего форвард московского «Спартака» Владислава Шитова. Молодой футболист подписал контракт с клубом на 3,5 года.

В текущем сезоне 19-летний нападающий провёл за самарцев 17 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось дважды поразить ворота соперников. Учился азам футбола игрок в московских академиях «Локомотива» и «Спартака».

«Крылья Советов», напомним, идут на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за первые 17 игр. Завтра подопечные Игоря Осинькина дома в Самаре встретятся с московским «Динамо» в рамках четвертьфинала Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владислав Шитов
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