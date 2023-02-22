Самарские «Крылья Советов» объявили о выкупе уже бывшего форвард московского «Спартака» Владислава Шитова. Молодой футболист подписал контракт с клубом на 3,5 года.

В текущем сезоне 19-летний нападающий провёл за самарцев 17 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось дважды поразить ворота соперников. Учился азам футбола игрок в московских академиях «Локомотива» и «Спартака».

«Крылья Советов», напомним, идут на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за первые 17 игр. Завтра подопечные Игоря Осинькина дома в Самаре встретятся с московским «Динамо» в рамках четвертьфинала Кубка России.