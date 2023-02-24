Осинькин назвал цели «Крыльев Советов» в Фонбет Кубке России

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал цели своей команды в Фонбет Кубке России.

В первую очередь специалист заявил, что, если задать вопрос о целях клуба в кубковом соревновании представителям московского «Спартака» или петербургского «Зенита», то ответ будет сформулирован более точно, чем когда его задают такой команде, как «Крылья Советов».

«Мы выкладываемся в каждом матче, до полуфинала и финала ещё далеко. Мы стараемся идти от игры к игре, сегодня победили, но ещё ничего не решено», - приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Победа, о которой говорит Осинькин, была одержана над московским «Динамо» со счётом 2:1 в первой игре двухматчевой серии.