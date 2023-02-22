Булыкин – о финале Кубка России для «Динамо»: «Должны повторить»

Известный российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о шансах столичного «Динамо» на повторение прошлогоднего успеха в Кубке России.

«Сможет ли «Динамо» снова дойти до финала Кубка? Должны повторить. Всегда нужно ставить задачи выше, чем были в прошлом сезоне», - цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

Специалист предположил, что задачи на сезон у «бело-голубых» довольно-таки большие, однако будут ли они выполнены – вопрос, за этим остаётся только с интересом наблюдать.

Для продолжения движения в кубковом соревновании динамовцам завтра необходимо хорошо сыграть против «Крыльев Советов».