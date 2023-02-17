Силкин: «Динамо» — хороший раздражитель для «Крыльев Советов»

Российский тренер Сергей Силкин высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо».

«Все зависит от того, в каком состоянии команды подойдут после сборов. Кубки обычно выигрывают команды, которые более дисциплинированно играют. Думаю, что «Динамо» — хороший раздражитель для «Крыльев Советов» и недонастроя быть не может», — приводит слова Силкина Rusfootball.

Первый матч между самарским клубом и «бело-голубыми» состоится 23 февраля, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 1 марта на домашней арене «Динамо».