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Кубок России

Силкин: «Динамо» — хороший раздражитель для «Крыльев Советов»

17 Февраля 2023 • 21:09 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
23.02 15:00

Российский тренер Сергей Силкин высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо».

«Все зависит от того, в каком состоянии команды подойдут после сборов. Кубки обычно выигрывают команды, которые более дисциплинированно играют. Думаю, что «Динамо» — хороший раздражитель для «Крыльев Советов» и недонастроя быть не может», — приводит слова Силкина Rusfootball.

Первый матч между самарским клубом и «бело-голубыми» состоится 23 февраля, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 1 марта на домашней арене «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Сергей Силкин
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