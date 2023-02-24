Тихонов – о поражении от «Крыльев Советов»: «Перехвалил я «Динамо»

Бывший футболист Андрей Тихонов прокомментировал поражение «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» (1:2).

«Перехвалил я «Динамо», для меня они играли 20 минут, а потом стали разочарованием», - сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Специалист сказал, что проблемы «бело-голубых» выявили их передвижения во втором тайме – таким образом вскрылись недочёты в центре поля, который, по словам эксперта, у команды был очень медленным. Тихонов заявил, что, хоть Даниил Фомин и Арсен Захарян и являются хорошими и умными футболистами, их минус состоит в том, что «они медленные, пешком по полю ходят».

А вот у самарского коллектива картина прямо противоположная, заключил Тихонов.