Осинькин: «На сборах у игроков «Динамо» не хватает мотивации»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в преддверии трёхматчевой серии с московским «Динамо» высказался о сопернике своего клуба и состоянии своих игроков.

«Матчи на сборах не очень показательные и у игроков «Динамо» не хватает определённой мотивации. У нас же среди новичков в составе ещё никто ничего не показал. В официальных встречах всё будет начинаться с чистого листа, однако эти футболисты имеют хороший потенциал, находятся в хорошем футбольном возрасте. Первые игры дадут полную оценку уровня и мастерства наших новичков», - цитирует Осинькина «Матч-ТВ».

Кубковые встречи «Крыльев Советов» и «Динамо» на стадии 1/8 финала Кубка России пройдут уже скоро – первая встреча состоится 23 февраля в Самаре.