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Кубок России

Осинькин: «На сборах у игроков «Динамо» не хватает мотивации»

13 Февраля 2023 • 20:21 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
23.02 15:00

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в преддверии трёхматчевой серии с московским «Динамо» высказался о сопернике своего клуба и состоянии своих игроков.

«Матчи на сборах не очень показательные и у игроков «Динамо» не хватает определённой мотивации. У нас же среди новичков в составе ещё никто ничего не показал. В официальных встречах всё будет начинаться с чистого листа, однако эти футболисты имеют хороший потенциал, находятся в хорошем футбольном возрасте. Первые игры дадут полную оценку уровня и мастерства наших новичков», - цитирует Осинькина «Матч-ТВ».

Кубковые встречи «Крыльев Советов» и «Динамо» на стадии 1/8 финала Кубка России пройдут уже скоро – первая встреча состоится 23 февраля в Самаре. 

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Крылья Советов Динамо Москва
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