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Силкин: «Такое впечатление, что Захарян «на чемоданах»

25 Февраля 2023 • 17:52 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Динамо Москва
окончен

Сергей Силкин, бывший наставник столичного «Динамо», высказался о настрое Арсена Захаряна на фоне возможного переезда в Турцию.

«Такое впечатление, он «на чемоданах». Про Турцию разговоры тут шли. Может, он собрался туда, и ему не хочется получать травму, мотивация уже не та», — заявил Силкин в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, Арсен и тренерский штаб «Динамо» должны определиться относительно будущего, поскольку на поле должен быть игрок, готовый с первой до последней минуты. Также Силкин прокомментировал поражение столичного коллектива во встрече Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» со счётом 1:2, отметив, что самарцы взяли верх по делу, а забитый мяч «Динамо» не вытекал из хода игры.

Напомним, что Арсеном Захаряном интересуется турецкий «Галатасарай». Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Арсен Захарян
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