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Кубок России

Первый гол Писарского/Сычевого за «Крылья» помог самарцам обыграть «Динамо» в Кубке России

23 Февраля 2023 • 17:06 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Динамо Москва
окончен

«Крылья Советов» и «Динамо» сошлись в матче 1/4 финала Кубка России.

Протокол игры  
Крылья Советов2:1Динамо Москва
(1:0) Писарский Владимир49'  
  81'Тюкавин Константин (1:1)
(2:1) Зуев Александр89'  
Ломаев ИванГоршков Юрий 78' (Рассказов Николай ( 78') Евгеньев РоманСолдатенков АлександрБейл ГленнКостанца ФернандоГарре Бенхамин 71' (Чиркович Александар ( 71') Рахманович Амер 70' (Витюгов Максим ( 70') Коваленко АлександрЕжов Роман 85' (Зуев Александр ( 85') Писарский Владимир 78' (Шитов Владислав ( 78')
Запасные: Хлусов НикитаЗагородников АртурФролов Евгений ВадимовичИванисеня ДмитрийОвсянников БогданГапонов ИльяЗотов Георгий
Шунин АнтонСкопинцев ДмитрийФерни РубенСазонов СабаДаса ЭлазарКутицкий АлександрФомин ДаниилНгамалё Николя 73' (Гладышев Ярослав ( 73') Захарян Арсен 73' (Гагнидзе Лука ( 73') Грулёв Вячеслав 60' (Тюкавин Константин ( 60') Смолов Фёдор 60' (Макаров Денис ( 60')
Запасные: Будачёв ИванМаричаль НиколасЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейЛещук ИгорьСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисНорманн Матиас
23 февраля. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

Праздничную программу Кубка России открывали «Крылья Советов» и «Динамо». В День защитника отечества два «бело-голубые» команды сошлись в Самаре, и больше опасений было конечно за хозяев. «Локомотив» зимой «ограбил» самарцев, забрав двух талантов – Пиняева и Глушенкова. А вот главный проспект «Динамо» Арсен Захарян никуда не ушёл, хотя в последнюю неделю активно говорили про «Галатасарай».

В отсутствие прежних лидеров у «Крыльев» сразу же в старте появились новички – аргентинец Гарре и Писарский (он же – Сычевой). У «Динамо» место впереди нашлось Смолову, Захаряну, Нгамалё и Грулеву. Первый тайм прошёл в обоюдоострых атаках, жалко, что редких. Морозно было в Самаре, команды продемонстрировали неплохое движение, но по качеству передач и ударов футбол был зимним.

Первыми отметились у чужих ворот «динамовцы». Смолов получил мяч в штрафной площади и сделал пас низом на Захаряна, который с угла вратарской пробил в борьбе с Горшковым – точно в руки Ломаеву. Через 10 минут Смолов уже с левого фланга влетел в штрафную, красиво раскачал соперника и метров с двенадцати пробил сам. Ломаев парировал перед собой, Нгамалё подоспел на добивание и с близкого расстояния пробил мимо.

На всё это «Крылья» ответил звонким моментом. Бейл со стандарта подал в штрафную, Рахманович грудью сбросил мяч на Горшкова. А защитник метров с десяти мощно пальнул. Шунин с огромным трудом перевёл в перекладину. Запал самарцы сохранили на второй тайм, открыв счёт на старте 45-минутки. Быструю контратаку раскрутил сам Писарский, транзитом через Гарре мяч достался Рахмановичу, тот своевременно покатил в центре, откуда Владимир пробил мимо Шунина – 1:0.

«Крылья» вообще неплохие скорости демонстрировали в эти минуты, постоянно накатывая на ворота «Динамо». Мог отличиться и сам Рахманович, который подошёл к штрафной площади с левого края, примерился и плотно пробил. Мяч пролетел рядом со штангой, Амир же указывал на рикошет от защитника, но ничего подобного арбитр не увидел.

Отличный шанс загубил и Писарский. Ежов с Гарре разыграли мяч на фланге, аргентинец шикарно навесил и Владимир бил головой с пяти метров, но банально не попал. Свои шансы не использовали самарцы, а под конец матча сработали замены Йокановича. Макаров сделал пас на Гладышева, который слева подал на дальнюю штангу. Тюкавин там опередил Солдатенков и спокойно послал мяч в ворота – 1:1.

Однако «Крылья» успели собраться и на последней минуте основного времени провели победный гол. Рассказов протолкнул мяч в штрафную площадь на Зуева, а тот метров с 11 чётко пробил из-под защитника – 2:1. Победа хозяев в Самаре, но в этом четвертьфинале, как и во всех других, ничего не ясно после первого матча.

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