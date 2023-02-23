​Сычевой забил в дебютном матче за «Крылья Советов»

В четверг в рамках Фонбет Кубка России встречаются «Крылья Советов» и «Динамо». Счёт в Самаре был открыт в начале второго тайма. Быструю атаку «крылышек» точным ударом завершил нападающий Владимир Сычевой.

Таким образом, Владимиру Сычевому удалось забить гол в дебютном матче за «Крылья Советов». В зимнее трансферное окно форвард перебрался в самарский клуб из «Оренбурга».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Крылья Советов» - «Динамо» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что Владимир Сычевой делит с Куинси Промесом первое место в рейтинге бомбардиров РПЛ на текущий момент (по 14 голов).