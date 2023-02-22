Йоканович: «Я доволен этими сборами»

Наставник «Динамо» Славиша Йоканович поделился своим мнением о завершившихся сборах команды.

«Я доволен этими сборами, мы серьёзно поработали на протяжении долгого времени. Теперь остался последний отрезок для подготовки к официальным матчам», - приводятся слова Йокановича на официальном сайте клуба.

Специалист заявил, что в подавляющем большинстве товарищеских поединков футболисты его команды выглядели довольно хорошо, что позволят сделать вывод о готовности команды ко второй части сезона.

Уже завтра «бело-голубым» предстоит сыграть с самарскими «Крыльями Советов». Начало игры в 15:00.