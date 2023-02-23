​Писарский отпраздновал дебютный гол в «Крыльях» с настоящей палочкой дирижёра

Нападающий Владимир Писарский отметился голом в дебютном матче за «Крылья Советов». Взятие ворот московского «Динамо» Писарский отпраздновал оригинально - с дирижёрской палочкой. После игры пресс-служба самарского клуба сообщила о том, что палочка дирижёра была настоящей. Она принадлежит Михаилу Щербакову – народному артисту РФ, который болеет за «Крылья Советов».

Напомним, что «Крылья Советов» обыграли «Динамо» со счётом 2:1. Ответный кубковый матч между командами пройдёт в первый день марта.

Владимир Писарский перебрался в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно. Ранее форвард выступал за «Оренбург»