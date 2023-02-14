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В Турции активно обсуждают переход Захаряна в «Галатасарай» слухи

14 Февраля 2023 • 17:46 Комментировать (2)
Крылья Советов
...
Динамо Москва
23.02 15:00

В турецких социальных сетях активно обсуждается переход молодой звезды московского «Динамо» в самый титулованный клуб Турции - «Галатасарай».

Так, футбольный портал Gezen Dokuz рапортует, что московское «Динамо» и стамбульский клуб уже якобы договорились о переходе 19-летнего игрока – сумма трансфера составит 11 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов.

Ранее Захаряна активнее всего сватали в лондонский «Челси», но перехода за два трансферных окна так и не случилось.

Арсену Захаряну 19 лет, текущее соглашение молодого футболиста с «Динамо» рассчитано до середины 2024 года.

«Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, в его составе ныне выступают такие игроки как Мауро Икарди, Николо Дзаньоло и Дрис Мертенс.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
14 Февраля 2023 в 17:57
ай.. вот эта поварот! )))
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