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Англия. Кубок Англии

Хет-трик Мбаппе, дебютный гол Захаряна, ассисты Головина и Кузяева

18 Марта 2024 • 10:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:3
Ливерпуль

Вылет «Ливерпуля» и голевые концовки в Кубке Англии

В Англии в минувшие выходные игрались четвертьфиналы Кубка. Топовой вывеской стала битва «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Команда устроили знатную зарубу, и «красные дьяволы» повергли просто «красных» во втором дополнительном тайме, из 2:3 сделав 4:3. Впервые в сезоне команда Клоппа проиграла матч, где вела в счёте. За «Ливерпуль» отличились Макаллистер, Салах и Эллиотт. За «Юнайтед» забили Мактоминай, Антони, Рэшфорд и Диалло, умудрившийся схватить вторую жёлтую карточку за снятую футболку.

«Манчестер Сити» благодаря дублю Бернарду Силвы положил на лопатки «Ньюкасл». Только у «небесно-голубых» всё получилось спокойно. «Челси» забил «Лестеру» два мяча в добавленное время и избежал дополнительного. «Ковентри» также забил дважды в компенсированное и вырвал путёвку в полуфинал у «Вулверхэмптона». В 1/2 финала «Ковентри» из Чемпионшипа сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Челси» схлестнётся с «Манчестер Сити». Можно точно сказать, что «Ливерпуль» не возьмёт все четыре трофея в подходящем к концу сезоне.

Наказание от Фелиша и удаление Хави

«Барселона» преподнесла приятный сюрприз своим поклонникам, разобрав на части «Атлетико» на выезде. «Матрасники» проиграли дома в чемпионате Испании впервые с января прошлого года. Жоау Фелиш уже по традиции забил победный гол команде, которой он до сих пор принадлежит. Первая двойка таблицы чемпионата Ла Лиги приняла привычный вид. Мадридский «Реал», побивший «Осасуну», имеет восемь очков преимущества над «Барселоной». «Жирона» сама виновата, что упала на третью строчку, – не надо было проигрывать «Хетафе».

«Барселона» больше тайма провела без Хави на скамейке. Тот в конце первого тайма получил красную карточку вслед за жёлтой. Тогда каталонцы уже вели в один мяч. «Атлетик» выпал из первой четвёрки, уступив дорогу «Атлетику» из Бильбао. «Реал Сосьедад» одолел «Кадис» – казалось бы, ну и что с этого? А то, что Захарян забил первый гол за баскскую команду. В 31-м по счёту матче. Вышел на замену на 66-й минуте и отличился на 68-й, замкнув прострел из вратарской.

Осечка «Интера» и новый рекорд Кейна

Миланский «Интер» оборвал победную серию в Серии A на отметке в десять матчей. «Нерадзурри» наткнулись на «Наполи», и родилась ничья. Это сошлись две команды, вылетевшие на минувшей неделе из Лиги чемпионов. «Милан» утвердился на втором месте, взяв в гостях верх над «Вероной». «Ювентус» продолжил заниматься непонятно чем, сыграв дома по нолям с «Дженоа». Пеллегрини принёс «Роме» скромную победу над «Сассуоло». Матч «Аталанта» – «Фиорентина» был перенесён из-за госпитализации гендиректора «фиалок» Джо Бароне

Мбаппе отметил выход в старте «ПСЖ» хет-триком против «Монпелье». Парижане прервали ряд из трёх ничьих в Лиге 1. Счёт матча нетипичный – 2:6. «Монако» в игре с двумя автоголами, двумя удалениями и ассистом Головина на Фофана упустил в конце победу над «Лорьяном». Голевой пас сделал и Кузяев на Андре Айю, только вот их «Гавр» проиграл «Клермону». «Брест» поделил очки с «Лиллем», так что отрыв «ПСЖ» вырос до двенадцати баллов.

У «Интера» в Италии четырнадцать очков гандикапа. А у «Байера» в Германии – десять. Леверкузенцы позволили «Фрайбургу» забить им дважды, а сами огорчили его трижды. «Бавария» также на выезде устроила порку «Дармштадту». Гарри Кейн стал первым игроком, который в свой первый сезон в Бундеслиге забил 31 гол. Марио Гётце, выступающий за «Айнтрахт», передал привет дортмундской «Боруссии» быстрым голом в её ворота. Но «шмели» всё равно добились победы.

Кирилл Иванцов

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