Тен Хаг прокомментировал яркую победу над «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победы над «Ливерпулем» (4:3) в четвертьфинале Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - одно из лучших противостояний в мире. Это историческое событие. Думаю, первые 35 минут были лучшими, которые я видел от своей команды в этом сезоне. После этого наш уровень снизился. «Ливерпуль» - очень хорошая команда. Но мы верили в свой стиль и использовали шансы.

Команда продемонстрировала стойкость и решимость. Мы показали моральную силу. Мы зарядили фанатов энергией. Они поддержали нас, и мы победили.

Для нас каждая игра – финал. Наша цель – попадание в Лигу чемпионов и трофеи», - сказал тен Хаг BBC Match of the Day.