«Ливерпуль» забил «Манчестер Юнайтед» в экстра-тайме

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю» не хватило 90 минут для того, чтобы разыграть путёвку в полуфинал Кубка Англии. Основное время завершилось со счётом 2:2, и игра на «Олд Траффорд» перетекла в дополнительное время.

На 105-й минуте «Ливерпуль» снова повёл в счёте, когда Харви Эллиотт точно пробил из-за пределов штрафной площади. Надо сказать, что игроку «Ливерпуля» в этой ситуации помог рикошет.

У «Манчестер Юнайтед» есть около пятнадцати минут на то, чтобы снова отыграться. Следить за игрой можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.