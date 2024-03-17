«Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли в рамках Кубка Англии по футболу. Матч 1/4 финала состоялся 17 марта на стадионе «Олд Траффорд».

«Ливерпулю» отдых только снится. За две недели «красным» предстояло сыграть топ-матч в АПЛ и Кубке Англии против клубов из Манчестера, и дважды сразится со «Спартой» в Лиге Европы. Со всеми испытаниями полурезервный состав Юргена Клоппа справился с честью, оставался лишь кубковый выезд на «Олд Траффорд», на который набрался боеспособный состав: Салах, Диас и Дарвин в нападении, Собослаи, Макаллистер и Эндо – в полузащите. У «МЮ» атакующая группа тоже впечатляла: Хёйлунн, Гарначо, Бруну Фернандеш и Рэшфорд.

И они как раз начали бодро. После передачи Далота Маркус нашёл свободное пространство в штрафной площади и пробил – Келлехер парировал. Ну а когда Рэшфорд сам создал атаку, ирландскому голкиперу пришлось капитулировать. Придержал мяч Маркус, дождался забегания Гарначо и вложил ему в ножку. Алехандро мощно пробил, Келлехер отразил перед собой, а Скотт Мактоминай лучше всех разобрался на добивании – 1:0.

«Манчестер Юнайтед» и дальше играл интереснее, вновь был опасный удар Мактоминая (мимо), движение у «дьяволов» получалось лучше. «Ливерпуль» голову поднял только под конец тайма. Зато как. Дарвин Нуньес откатил мяч Макаллистеру, Алексис метров с 15 уложил точно в угол – 1:1. И тут «МЮ» поплыл. Гомес накрыл Бруну Фернандеша справа и прострелил, Луис Диас ещё продлил на Нуньеса, а Дарвин уже пробил. Онана парировал ладонью, однако получилось чисто на Салаха. Мохамед за два касания разобрался – 1:2. И на перерыв «Ливерпуль» уже ушёл лидером.

После перерыва доминация «красных» продолжилась. Онана чуть не закинул в собственные ворота после банального прострела Дарвина – обошлось. Затем тот же Нуньес выскочил на обостряющую передачу Салаха, подвинул Далота и с 10 метров пробил в облака. А вот при выстреле Собослаи Онане пришлось нырнуть в угол, с чем голкипер справился. Андре и Нуньесу не позволил отличиться, когда у того вновь появился шанс пробить из пределов штрафной площади. В этот раз Дарвин в створ попал, вот голкипера не переиграл.

Под конец матча инициатива вновь перешла «красным дьяволам». Хозяева стали поддавливать «красных», которые свои шансы не реализовали и решили просто дождаться конца матча с нужным счётом. Не получилось. Гарначо разогнался слева, вошел в штрафную площадь, стянул на себя нескольких защитников и выкатил под удар Антони. Бразилец с разворота пробил точно в угол – 2:2.

«Ливерпуль» моментально мог восстановить статус-кво, после вылета Онаны на Гакпо. Отскок подхватил Эллиотт, закрутил неплохо, но попал в штангу. Дополнительного времени избежать не удалось. Начал его опасным ударом всё тот же Антони, но в остальном никто рисковать не хотел. В спокойном темпе команды катили матч к серии пенальти. И не докатили. Сначала ещё по разу огорчили друг друга. На стыке двух экстратаймов Харви Эллиотт решился на дальний удар, мяч срикошетил от бутсы Эриксена и юркнул точно в угол – 2:3.

Ответил Маркус Рэшфорд, который после перехвата и передачи Мактоминая расстрелял Келлехера – 3:3. А развязка наступила на 121-й минуте. После углового «красных» Диалло и Гарначо убежали в контратаку, аргентинец сыграл на Амада, а тот пробил под штангу – 4:3.

Побеждает «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и проходит в полуфинал Кубка Англии.