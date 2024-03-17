Фанаты «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» бросили файер в зону для инвалидов

В 1/4 финала Кубка Англии проходит северо-западное дерби – «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля». После первого тайма команда Юргена Клоппа ведёт со счётом 2:1 благодаря двум голам, забитым незадолго до перерыва. Второй из этих голов забил нападающий Мохамед Салах.

Как сообщает в социальных сетях журналист Брэд Кокс, после гола Салаха фанаты «Ливерпуля» похулиганили на «Олд Траффорд». Отмечается, что из гостевого сектора был брошен файер в зону для инвалидов.

Следить за развитием событий на поле в матче «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.