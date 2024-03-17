«Ливерпуль» впервые в этом сезоне проиграл в матче, ведя в счёте

«Ливерпуль» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче ¼ финала Кубка Англии. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу манкунианцев.

Отметим, что по ходу встречи мерсисайдцы дважды вели в счёте – 2:1 и 3:2, однако не смогли обыграть своего соперника. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа впервые в этом сезоне проиграли, побеждая оппонента по ходу матча.

Напомним, что в этой встрече в составе манкунианцев отличились Скотт Мактоминей, Маркус Рэшфорд, Антони и Амад Диалло. «Красные» ответили забитыми мячами в исполнении Алексиса Макаллистера, Мохаммеда Салаха и Харви Эллиота.

Таким образом, команда нидерландского специалиста Эрика тен Хаге пробилась в полуфинал турнира, где поборется за выход в решающий матч с «Ковентри». В другой паре сразятся «Манчестер Сити» и «Челси». Обе игры состоятся 20 апреля.