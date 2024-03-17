«Манчестер Юнайтед» быстро забил «Ливерпулю»

В воскресенье вечером футбольная Англия смотрит классическое северо-западное дерби – «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в национальном кубке. На «Олд Траффорд» был забит быстрый гол – его организовали хозяева.

На 10-й минуте «Ливерпуль» провалился в обороне, в результате чего Гарначо был выведен слева под углом на вратаря. Келлехер отразил удар, однако на добивании в пределах вратарской результативно сыграл Скотт Мактоминай.

Следить за игрой между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.