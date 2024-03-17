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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Юнайтед» быстро забил «Ливерпулю»

17 Марта 2024 • 18:45 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:0
Ливерпуль
1 4.10 X 4.30 2 1.80
1-й тайм

В воскресенье вечером футбольная Англия смотрит классическое северо-западное дерби – «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в национальном кубке. На «Олд Траффорд» был забит быстрый гол – его организовали хозяева.

На 10-й минуте «Ливерпуль» провалился в обороне, в результате чего Гарначо был выведен слева под углом на вратаря. Келлехер отразил удар, однако на добивании в пределах вратарской результативно сыграл Скотт Мактоминай.

Следить за игрой между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
17 Марта 2024 в 18:51
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