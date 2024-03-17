Варан назвал главные цели «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал, какие задачи стоят перед командой в оставшейся части сезона.

В настоящий момент «красные дьяволы» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, на восемь очков отставая от идущей четвёртой «Астон Виллы». В Кубке Англии коллектив Эрика тен Хага добрался до четвертьфинала, где в воскресенье сыграет против «Ливерпуля».

«Возвращение в Лигу чемпионов? Это наша цель. Мы хотим добиться этого и выиграть Кубок Англии. Это две главные задачи нашей команды в нынешнем сезоне», – приводит UtdDistrict слова французского футболиста.