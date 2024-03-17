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Тен Хаг: «Уверен, Маунт добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед»

17 Марта 2024 • 01:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 4.10 X 4.30 2 1.80
Через 16 ч. 8 мин.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не сомневается в способностях полузащитника Мэйсона Маунта.

Англичанин пополнил ряды «красных дьяволов» прошлым летом, перебравшись из «Челси». В своём дебютном сезоне в новой команде хавбек страдает от постоянных проблем с травмами – он не появлялся на поле с ноября. Как стало известно на днях, Маунт наконец-то залечил повреждение и может попасть в заявку на предстоящий матч Кубка Англии против «Ливерпуля».

«Способен ли Маунт добиться успеха здесь? Уверен, что он преуспеет. Очень жаль, что мы не могли задействовать игрока такого уровня из-за его травм. Я убеждён, что Мэйсон внесёт свой вклад в успехи «Манчестер Юнайтед», когда наберёт форму и войдёт в нужный ритм», – приводит журналист Саймон Стоун слова тен Хага.

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