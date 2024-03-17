Тен Хаг – первый тренер «Манчестер Юнайтед», обыгравший «Ливерпуль» Клоппа в двух матчах подряд дома

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» смог порадовать своих фанатов в игре против «Ливерпуля». Команда Эрика тен Хага в экстра-тайме проявила характер и, забив два гола, превратила счёт 2:3 в 4:3. В итоге «красные дьяволы» пробились в полуфинал Кубка Англии.

Для «Манчестер Юнайтед» это вторая домашняя победа над «Ливерпулем» подряд – в августе «красные дьяволы» обыграли мерсисайдцев в АПЛ (2:1).

Как сообщает Squawka, тен Хаг стал первым тренером «Манчестер Юнайтед» с двумя домашними победами над «Ливерпулем» подряд при Юргене Клоппе. Немец работает с «красными» с октября 2015 года.

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ковентри».