Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии.

32-летний футболист отыграл без замен в последних трёх встречах «красных дьяволов», однако, как сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола, не отправится на мартовский сбор своей национальной команды из-за травмы. Степень серьёзности повреждения хавбека пока не выявлена.

Место Каземиро в составе «пентакампеонов» занял 27-летний вингер «Порту» Пепе.

Сборная Бразилии проведёт товарищеские матчи с соперниками из Англии и Испании. Встречи пройдут 23 и 26 марта соответственно.

17 марта «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в четвертьфинале Кубка Англии.