Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил «Манчестер Юнайтед» после поражения на «Олд Траффорд» в четвертьфинале Кубка Англии (3:4).

«При счёте 2:1 у нас было много моментов, чтобы закрыть игру, но в некоторых моментах мы торопились. Но теперь это уже история. Мы смогли забить гол в дополнительное время, но в итоге проиграли. Я не могу просить ребят о большем. Поздравляем «Манчестер Юнайтед» с выходом в полуфинал», - сказал Клопп ITV.

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» будет на «Уэмбли» играть против «Ковентри». Вторую путёвку в финал разыграют «Челси» и «Манчестер Сити».