Тен Хаг: С нетерпением ждём матча с «Ливерпулем»

Наставник «Манчестер Юнайтед» дал свой комментарий в преддверии четвертьфинального матча с «Ливерпулем» в рамках Кубка Англии.

По словам Эрика тен Хага, в клубе с большим ожиданием ждут предстоящей встречи.

- Мы с нетерпением ожидаем этой игры. Матчи между этими командами все проходят интересно, футболисты всегда хотят сыграть в таких матчах.

«Ливерпуль» - сильная команда, но нам нужно исходить от себя, мы хотим сыграть в свой футбол. Нужно показать, что мы можем побеждать таких соперников, - передаёт слова тренера официальный сайт «красных дьяволов».

Встреча между этими командами пройдёт в воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.