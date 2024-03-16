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Тен Хаг: С нетерпением ждём матча с «Ливерпулем»

16 Марта 2024 • 20:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
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Через 21 ч. 0 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» дал свой комментарий в преддверии четвертьфинального матча с «Ливерпулем» в рамках Кубка Англии.

По словам Эрика тен Хага, в клубе с большим ожиданием ждут предстоящей встречи.

- Мы с нетерпением ожидаем этой игры. Матчи между этими командами все проходят интересно, футболисты всегда хотят сыграть в таких матчах.

«Ливерпуль» - сильная команда, но нам нужно исходить  от себя, мы хотим сыграть в свой футбол. Нужно показать, что мы можем побеждать таких соперников, - передаёт слова тренера официальный сайт «красных дьяволов».

Встреча между этими командами пройдёт в воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.


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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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