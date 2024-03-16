Тен Хаг: С нетерпением ждём матча с «Ливерпулем»

Наставник «Манчестер Юнайтед» дал свой комментарий в преддверии четвертьфинального матча с «Ливерпулем» в рамках Кубка Англии.
По словам Эрика тен Хага, в клубе с большим ожиданием ждут предстоящей встречи.
- Мы с нетерпением ожидаем этой игры. Матчи между этими командами все проходят интересно, футболисты всегда хотят сыграть в таких матчах.
«Ливерпуль» - сильная команда, но нам нужно исходить от себя, мы хотим сыграть в свой футбол. Нужно показать, что мы можем побеждать таких соперников, - передаёт слова тренера официальный сайт «красных дьяволов».
Встреча между этими командами пройдёт в воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Бан пользователя