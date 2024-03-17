«Ливерпуль» отыгрался и повёл в гостях у «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встречаются в 1/4 финала Кубка Англии. Команде Эрика тен Хага удалось забить быстрый гол на родном «Олд Траффорд». Впрочем, в концовке первого тайма подопечные Юргена Клоппа смогли перевернуть игру.

На 44-й минуте Алексис Макаллистер точно пробил из пределов штрафной площади, воспользовавшись пассивной обороной соперника. А в компенсированное к первому тайму время отличился Мохамед Салах. Египтянин подкараулил отскок мяча после сэйва Андре Онана, после чего точно пробил с близкой дистанции.

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции.