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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» отыгрался и повёл в гостях у «Манчестер Юнайтед»

17 Марта 2024 • 19:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:2
Ливерпуль
1 4.10 X 4.30 2 1.80
доп. время 1-й тайм

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встречаются в 1/4 финала Кубка Англии. Команде Эрика тен Хага удалось забить быстрый гол на родном «Олд Траффорд». Впрочем, в концовке первого тайма подопечные Юргена Клоппа смогли перевернуть игру.

На 44-й минуте Алексис Макаллистер точно пробил из пределов штрафной площади, воспользовавшись пассивной обороной соперника. А в компенсированное к первому тайму время отличился Мохамед Салах. Египтянин подкараулил отскок мяча после сэйва Андре Онана, после чего точно пробил с близкой дистанции.

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Мохамед Салах Алексис Макаллистер ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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