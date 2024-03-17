Кин – о победе «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» со счётом 4:3: «Безумный матч»

Экс-хавбек и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал победу «красных дьяволов» над «Ливерпулем» (4:3) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

«Это был безумный матч. «Манчестер Юнайтед» показал характер и индивидуальность. Давно такого не наблюдалось», – приводит слова бывшего футболиста BBC.

Напомним, что в этой встрече в составе манкунианцев отличились Скотт Мактоминей, Маркус Рэшфорд, Антони и Амад Диалло.

Таким образом, команда нидерландского специалиста Эрика тен Хаге пробилась в полуфинал турнира, где поборется за выход в решающий матч с «Ковентри». В другой паре сразятся «Манчестер Сити» и «Челси». Обе игры состоятся 20 апреля.

