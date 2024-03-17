«Манчестер Юнайтед» 11-й раз выбил «Ливерпуль» и приблизился к его рекорду в Кубке Англии

Воскресный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии получился по-настоящему ярким. В основное время команды сыграли вничью 2:2, причём «красные дьяволы» перевели матч в овертайм уже в концовке. В экстра-тайме «Ливерпуль» повёл в счёте, но ближе к завершению второго дополнительного тайма «Манчестер Юнайтед» сначала отыгрался, а после и вышел вперёд. Итог – 4:3.

Как сообщает Opta, «Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии 11-й раз. В истории турнира только одна команда чаще выбивала другую – «Ливерпуль» 12 раз выбивал соседей из «Эвертона».

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