Салах – в основе: «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на кубковый матч

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Ливерпуль» - команды сразятся в четвертьфинале Кубка Англии.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг включил в стартовый состав таких игроков: Онана, Уан-Биссака, Линделоф, Варан, Далот, Майну, Мактоминай, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Келлехер, Гомес, Куанса, ван Дейк, Робертсон, Эндо, Собослаи, Макаллистер, Диас, Нуньес, Салах.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.