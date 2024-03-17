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Англия. Кубок Англии

Фернандеш сообщил, что «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть Кубок Англии

17 Марта 2024 • 22:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:3
Ливерпуль

«Манчестер Юнайтед» хочет выиграть Кубок Англии в нынешнем сезоне. Об этом рассказал полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинальном матче с «Ливерпулем» дважды отыгрывался в счёте. Победный гол был забит во втором овертайме на 121-й минуте, отличился Амад Диалло.

- В «Манчестер Юнайтед» высокие стандарты, и им нужно соответствовать. Если ты играешь за этот клуб, то на тебя будет оказываться такое давление. Сезон для нас складывается не лучшим образом, мы хотим стать лучше. Также мы хотим одержать победу в Кубке Англии, - сказал португальский футболист в интервью журналистам.

В полуфинальном матче «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри Сити».

 

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