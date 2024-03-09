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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг рассказал, когда Хёйлунн восстановится после травмы

09 Марта 2024 • 11:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
17.03 18:30

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии травмированных футболистов команды.

Нидерландский специалист заявил, что форвард Расмус Хейлунн, а также игроки обороны Гарри Магуайр и Аарон Уан-Биссака восстановятся к матчу ¼ финала Кубка Англии против «Ливерпуля» 17 марта.

При этом они не смогут принять участие во встрече с «Эвертоном» в рамках 28-го тура чемпионата страны. Игра состоится сегодня, 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени, передаёт BBC.

«Красные дьяволы» располагаются на шестой позиции турнирной таблицы АПЛ. Коллектив заработал 44 балла.


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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Кубок Англии АПЛ Гарри Магуайр Эрик тен Хаг Аарон Уан-Биссака ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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