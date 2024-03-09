Тен Хаг рассказал, когда Хёйлунн восстановится после травмы

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии травмированных футболистов команды.
Нидерландский специалист заявил, что форвард Расмус Хейлунн, а также игроки обороны Гарри Магуайр и Аарон Уан-Биссака восстановятся к матчу ¼ финала Кубка Англии против «Ливерпуля» 17 марта.
При этом они не смогут принять участие во встрече с «Эвертоном» в рамках 28-го тура чемпионата страны. Игра состоится сегодня, 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени, передаёт BBC.
«Красные дьяволы» располагаются на шестой позиции турнирной таблицы АПЛ. Коллектив заработал 44 балла.
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