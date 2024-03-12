Нету не горит желанием переходить в «Тоттенхэм», португалец интересен другим топ-клубам

Вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету не горит желанием переходить в лондонский «Тоттенхэм» в следующее трансферное окно. По информации от Football Insider, португальца не привлекает вариант с переходом в команду Анге Постекоглу.

Источник отмечает, что Нету также интересен и другим топ-клубам из Английской премьер-лиги. За футболистом активно следят лидеры чемпионата в лице «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Педру забил два гола и отдал девять результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. 24-летний португалец проводит свой пятый сезон на туманном Альбионе после перехода из римского «Лацио».