«Ковентри» второй раз в истории дошёл до полуфинала Кубка Англии – в первом случае команда выиграла трофей

В субботнем матче Кубка Англии «Ковентри» преподнёс сенсацию. Представитель Чемпионшипа забил два гола в компенсированное ко второму тайму время и обыграл на выезде «Вулверхэмптон» со счётом 3:2. Таким образом, «Ковентри» пробился в полуфинал национального кубка.

Для «Ковентри» это только второе попадание в полуфинал Кубка Англии в истории. Первый такой случай был в сезоне 1986/1987. Любопытно, что тогда именно «небесно-голубые» в итоге завоевали трофей. В финале, проходившем 16 мая 1987 года, «Ковентри» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 3:2.

Отметим, что полуфиналы Кубка Англии пройдут на «Уэмбли».