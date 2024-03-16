«Ковентри» неожиданно, но заслуженно пробился в полуфинал Кубка Англии

Первым полуфиналистом Кубка Англии по футболу едва не стал «Вулверхэмптон». «Волки» дома играли против «Ковентри» и вполне могли сами вылететь. Под конец первого тайма посыпались опасные моменты. Хаджи Райт низом стрельнул с дальнего расстояния, и вратарь с трудом выручил. Еще момент у гостей, Эллис Симмс из вратарской замыкал прострел и попал в голкипера. Жозе Са снова выручил представителей Премьер-лиги, на сей раз ногой парировав угрозу от Милана ван Эвейка.

В начале второго тайма подача со штрафного у «Ковентри», Лиам Китчинг сбросил мяч Симмсу, и тот грудью внес мяч за ленточку - 0:1. Первый момент у хозяев был создан на 78-й минуте, после подачи со штрафного Раян Аит-Нури головой направил мяч в перекладину. Он же в одиночку создал гол - прорыв с фланга, смещение к штрафной и дальний удар под планку. И снова Аит-Нури, на сей раз после рейда по краю поля пас под удар Уго Буэно, который пробил мимо голкипера, бросившегося на перехват, - 2:1. На седьмой добавленной минуте Симмс испортил настроение публике на трибунах, готовой праздновать победу. Снова у гостей прошел навес, Бобби Томас головой продлил полет мяча, а Симмс на дальней штанге был беспощадно точным - 2:2. На 10-й добавленной Хаджи Райт вырвал победу для гостей. Симмс зацепился за мяч в штрафной, а Райт по невероятной траектории отправил мяч в сетку - 2:3.

«Ковентри» с трудом, но пробился в полуфинал Кубка Англии.