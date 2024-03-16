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Англия. Кубок Англии

«Ковентри» неожиданно, но заслуженно пробился в полуфинал Кубка Англии

16 Марта 2024 • 17:17 Комментировать
Вулверхэмптон
2:3
Ковентри
окончен

Первым полуфиналистом Кубка Англии по футболу едва не стал «Вулверхэмптон». «Волки» дома играли против «Ковентри» и вполне могли сами вылететь. Под конец первого тайма посыпались опасные моменты. Хаджи Райт низом стрельнул с дальнего расстояния, и вратарь с трудом выручил. Еще момент у гостей, Эллис Симмс из вратарской замыкал прострел и попал в голкипера. Жозе Са снова выручил представителей Премьер-лиги, на сей раз ногой парировав угрозу от Милана ван Эвейка.

В начале второго тайма подача со штрафного у «Ковентри», Лиам Китчинг сбросил мяч Симмсу, и тот грудью внес мяч за ленточку - 0:1. Первый момент у хозяев был создан на 78-й минуте, после подачи со штрафного Раян Аит-Нури головой направил мяч в перекладину. Он же в одиночку создал гол - прорыв с фланга, смещение к штрафной и дальний удар под планку. И снова Аит-Нури, на сей раз после рейда по краю поля пас под удар Уго Буэно, который пробил мимо голкипера, бросившегося на перехват, - 2:1. На седьмой добавленной минуте Симмс испортил настроение публике на трибунах, готовой праздновать победу. Снова у гостей прошел навес, Бобби Томас головой продлил полет мяча, а Симмс на дальней штанге был беспощадно точным - 2:2. На 10-й добавленной Хаджи Райт вырвал победу для гостей. Симмс зацепился за мяч в штрафной, а Райт по невероятной траектории отправил мяч в сетку - 2:3.

«Ковентри» с трудом, но пробился в полуфинал Кубка Англии.

Протокол игры  
Вулверхэмптон2:3Ковентри
  53'Симмс Эллис (0:1)
(1:1) Аит-Нури Раян84'  
(2:1) Буэно Уго88'  
  90'Райт Хаджи (2:3)
  90'Симмс Эллис (2:2)
Са ЖозеКилман МаксБуэно СантьягоГомеш Тоти 60' (Чивоме Леон ( 60') Семеду НелсонГомес ЖоаоДойл Томми 73' (Буэно Уго ( 73') Лемина МариоАит-Нури Раян  6'Сарабия Пабло  81'Фрейзер Натан 60' (Доэрти Мэтт ( 60')
Запасные: Траоре БубакарБентли ДаниелХолман ФлетчерБарнетт ТайЧирева ТавандаНоа Лемина
Коллинс БрэдлиТомас БоббиЛатибодьер Жоэль 90' (Таварес Фабио2 ( 90') Китчинг ЛиамВан Эвейк МиланБидуэлл ДжейкЭкклз Джош 90' (Торп Виктор ( 90') Шиф БенПалмер Кейси 69' (О'Хейр Каллум ( 69') Райт ХаджиСиммс Эллис
Запасные: Бинкс ЛуисКелли ЛайамЭндрюс КэйДасилва ДжейГодден МэттУилсон Бен
16 марта. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Ковентри

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