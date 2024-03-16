Экс-игрок «Ливерпуля» прогнозирует победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:0

Бывший футболист «Ливерпуля» Хосе Энрике сделал прогноз на воскресный матч Кубка Англии, в котором команда Юргена Клоппа сыграет против «Манчестер Юнайтед» на выезде.

«Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» сможет добиться результата в этом матче. Мне кажется, что «Ливерпуль» выиграет. Против «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» играет хуже дома, чем на выезде. Во времена, когда играл я, такого не было.

Я бы хотел, чтобы «Ливерпуль» выиграл крупно. Поставлю на счёт 5:0 в их пользу. «Ливерпуль» много забивает, их атака хороша. Мне бы очень хотелось увидеть крупную победу – для «Ливерпуля» и для Юргена Клоппа», - сказал Энрике в подкасте The Counter Attack.