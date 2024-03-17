Варан – о матче с «Ливерпулем»: «Мы в хорошей форме»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о состоянии команды перед матчем четвертьфинала Кубка Англии против «Ливерпуля».

Встреча пройдёт в воскресенье на «Олд Траффорд». Начало запланировано на 18:30 по московскому времени.

«В последние несколько месяцев мы находимся в хорошей форме, что можно отметить как положительный момент. Мы хотим показывать максимальную стабильность, чувствовать уверенность на поле. Сейчас я наслаждаюсь каждой игрой. Надеюсь, мы продолжим в том же духе до конца сезона», – заявил Варан в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».