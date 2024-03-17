Клопп и Гвардиола больше не сыграют между собой в текущем сезоне

«Ливерпуль» на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 1\4 финала Кубка Англии. Встреча завершилась после дополнительных таймов со счётом 4:3 в пользу манкунианцев.

Таким образом, мерсисайдцы покидают турнир и «красные» Юргена Клоппа больше не смогут сыграть против «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне.

Дело в том, что теперь не осталось турниров, где эти клубы могли бы встретиться.

К слову, коллективы Гвардиолы и Клоппа в нынешнем сезоне встречались дважды в рамках первенства Англии. Обе встречи завершились вничью – 1:1.

Напомним, что «горожане» 16 марта обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка страны, где будет противостоять «Челси». Во второй паре сразятся «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед».