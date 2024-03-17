Тен Хаг: «Мы сделаем всё, чтобы воспользоваться последним шансом выиграть трофей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подчеркнул важность Кубка Англии для своей команды.

«Красные дьяволы» не участвуют в чемпионской гонке Премьер-лиги, поэтому, чтобы не завершить сезон без трофеев, рассчитывают добиться успеха в Кубке Англии. 17 марта манкунианцам предстоит сыграть против «Ливерпуля» в четвертьфинале.

«Мы знаем, что должны наверстать упущенное в Премьер-лиге, и у нас по-прежнему есть возможность завоевать трофей. Кубок Англии – наш единственный шанс [выиграть трофей], для этого осталось одержать всего три победы. Впереди важные матчи, и мы обязаны показать всё, на что способны», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.