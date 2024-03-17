«Манчестер Юнайтед» заслужил»: Клопп высказался после вылета «Ливерпуля» из Кубка Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после поражения от «Манчестер Юнайтед» (3:4 по итогам 120 минут) и вылета из Кубка Англии.

«Невероятно напряжённый матч. «Юнайтед» действительно хорошо начал, в отличие от нас. Со временем мы хорошо адаптировались. Мы действовали хорошо, но нам нужно было закрывать матч, а мы этого не сделали. Если вы лидируете с разницей в один мяч, соперник в любой момент может отыграться.

Ребята выложились на полную. Нужно принять этот результат. «Манчестер Юнайтед» заслужил пройти дальше. Мы могли закрывать игру во втором тайме, но не смогли, поэтому понимали, что «МЮ» может сравнять счёт.

Думаю, мои ребята показали невероятный характер. Нельзя сравнивать наш сезон с сезоном «Манчестер Юнайтед» по количеству игру. Но мы справляемся.

Сейчас ребята едут в сборные. Надеемся, они вернутся здоровыми. Диас почувствовал боль в области паха, Нуньес – в подколенном сухожилии, Гакпо подвернул лодыжку. И им снова играть через четыре-пять дней, это безумие. Надеюсь, мы закончим сезон сильно.

Я сочувствую нашим людям. Через несколько недель мы соберёмся и будем пробовать снова. Я горжусь тем, что увидел сегодня. Будем стараться по максимуму после перерыва», - сказал Клопп BBC Match of the Day.