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Маунт попадёт в состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Ливерпуля»

16 Марта 2024 • 14:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
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17.03 18:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт попадёт в заявку своей команды на матч против «Ливерпуля», который состоится завтра в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Об этом сообщает журналист Дэн Шелдон в социальных сетях.

Напомним, Маунт пропустил длительное время из-за травмы. В последний раз полузащитник выходил на поле в ноябре, когда «Манчестер Юнайтед» встречался с «Лутоном» в рамках Английской премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» летом заплатил лондонскому «Челси» 65 миллионов евро компенсации за трансфер Маунта. В этом сезоне Мэйсон пока не отметился ни одним результативным действием в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Мэйсон Маунт

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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