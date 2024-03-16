Маунт попадёт в состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт попадёт в заявку своей команды на матч против «Ливерпуля», который состоится завтра в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Об этом сообщает журналист Дэн Шелдон в социальных сетях.

Напомним, Маунт пропустил длительное время из-за травмы. В последний раз полузащитник выходил на поле в ноябре, когда «Манчестер Юнайтед» встречался с «Лутоном» в рамках Английской премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» летом заплатил лондонскому «Челси» 65 миллионов евро компенсации за трансфер Маунта. В этом сезоне Мэйсон пока не отметился ни одним результативным действием в чемпионате.