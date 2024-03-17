Фергюсон сфотографировался с боксёром Тайсоном Фьюри

Известный боксёр Тайсон Фьюри опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Очевидно, фото было сделано перед воскресным кубковым матчем «красных дьяволов» против «Ливерпуля».

«Легендарный сэр Алекс», - так подписал фотографию Фьюри.

Следить за игрой между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» во всех подробностях можно на портале LiveResult в текстовой трансляции. «Красным дьяволам» удалось забить быстрый гол – отличился полузащитник Скотт Мактоминай, который сыграл на добивании после сэйва вратаря.