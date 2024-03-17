Диалло: Гол «Ливерпулю» - лучший в моей жизни

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло высказался о выходе клуба в полуфинал Кубка Англии.

В четвертьфинальном матче «красные дьяволы» на своём поле одержали победу над «Ливерпулем» со счётом 4:3, Диалло стал автором победного гола на 121-й минуте. Голевую передачу ему сделал Алехандро Гарначо.

- Какая игра! «Манчестер Юнайтед» заслужил эту победу, это хороший матч в нашем исполнении. Одна из лучших игр в сезоне, а гол - лучший в моей жизни.

Когда Гарначо отдал мне мяч, я хотел вернуть ему обратно, но это был хороший момент для удара. Победа над «Ливерпулем» - очень важный момент для меня, - приводит слова футболиста ВВС.

В полуфинале Кубка Англии подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Ковентри Сити».