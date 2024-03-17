Салах в 10 последних матчах против «Манчестер Юнайтед» забил 13 голов

В воскресенье вечером в Кубке Англии встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Красные дьяволы» забили первыми, но в концовке тайма команда Юргена Клоппа перевернула игру посредством голов Алексиса Макаллистера и Мохамеда Салаха.

Как сообщает StatMuse FC, в десяти последних матчах против «Манчестер Юнайтед» Салах забил 13 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Если брать голы, то в этих десяти матчах Салах забил 13 раз, а все игроки «Манчестер Юнайтед» - 8 раз.

Следить за вторым таймом в битве «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.