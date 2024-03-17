Тен Хаг не одобрил сравнения Майну с Зеедорфом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что 18-летнего Кобби Майну не следует сравнивать с другими игроками.

Полузащитник удостоился множества комплиментов за свою игру во второй половине текущего сезона. Не остался в стороне и легендарный экс-защитник «красных дьяволов» Рио Фердинанд, сравнивший юного англичанина с Кларенсом Зеедорфом.

«Думаю, нет смысла сравнивать игроков с другими игроками. Никогда не следует этого делать. Майну, как и другие, создаёт собственную индивидуальность. Не стоит сравнивать его ни с кем – он не имеет общего с другими, у него свои навыки. Конечно, он может учиться у других, и особенно у таких великих футболистов, как Зеедорф, но Кобби Майну – это Кобби Майну. У него огромный потенциал, и я уверен, что его ждёт блестящая карьера», – цитирует UtdDistrict тен Хага, высказавшегося на пресс-конференции.