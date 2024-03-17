«Важная игра в истории «Манчестер Юнайтед»: Рэшфорд – о победе над «Ливерпулем»

Футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал комментарий после победы своей команды над «Ливерпулем» (4:3) в матче ¼ финала Кубка Англии.

«Это очень важная игра в истории «Манчестер Юнайтед». Она позволит нам выйти в полуфинал, однако даже в обычной игре против «Ливерпуля» мы должны побеждать», – приводит слова английского игрока BBC.

Напомним, что в этой встрече в составе манкунианцев отличились Скотт Мактоминей, Маркус Рэшфорд, Антони и Амад Диалло.

Таким образом, команда нидерландского специалиста Эрика тен Хаге пробилась в полуфинал турнира, где поборется за выход в решающий матч с «Ковентри». В другой паре сразятся «Манчестер Сити» и «Челси». Обе игры состоятся 20 апреля.