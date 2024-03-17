«Челси» переиграл «Лестер» в матче с лихо закрученным сюжетом и продрался в полуфинал Кубка Англии

«Челси» и «Лестер» сыграли в рамках Кубка Англии по футболу. Матч 1/4 финала состоялся 17 марта на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Привыкли мы, что «Челси» и «Лестер» играют в одном дивизионе, но в прошлом сезоне обе команды чуть не покинули АПЛ. Для лондонцев эта угроза была скорее теоретическая, хоть и была, а вот «Лестер» уже проходит очищение чемпионшипом. Но «Лисы» не унывают – они лидируют и близки к возвращению в АПЛ, а ещё добрались до четвертьфинала Кубка Англии, где совсем не считаются записным аутсайдером.

Точнее, не считался. Ведь «Челси» мощным натиском с первых же минут показал, что выжить «лисам» будет очень сложно. Уже на четвёртой минуте после кросса Мудрика пробил Палмер. Мяч летел в дальнюю «девятку», Столарчик был отыгран, и только Дойл сумел подстраховать своего голкипера на «ленточке», ещё и сыграв на пару со штангой. Тогда повезло, но быстрый гол всё же случился.

Николас Джексон прорвался по правому флангу после передачи Палмера, влетел в штрафную площадь, обыграл соперника один в один и прострелил на пустые ворота, по которым не промахнулся Кукурелья – 1:0. Спустя ещё 13 минут Стерлинг заработал пенальти, не скорости влетел в штрафную площадь и получив по ногам от Фатаву. Сам же Рахим пошёл исполнять, однако с 11 метров пробил ужасно. Слабенько и по центру. Столарчик с таким ударом справился бы и с закрытыми глазами.

Следом ещё один супершанс загубил Стерлинг. Из центрального круга Рахим убежал на рандеву с голкипером, давления совсем не ощущал, но пробил так, что мяч даже в створ не попал. А вот когда Стерлинг решил не бить, а пас отдать – всё получилось. Пробежался Рахим по левому краю, стянул на себя пару защитников и коротко прострелил на ближнюю штангу. Набежавший Коул Палмер показал, как нужно реализовывать моменты ударом в касание – 2:0.

«Челси» совсем не оставлял шансов «Лестеру», всецело доминировал. Но Дисаси решил, что так неинтересно, и добавил интриги. Аксель двигался к своим воротам и верхом отдал пас назад, а Санчес решил открыться ближе к центру поля – 2:1. Нелепый автогол надломил «Челси». Дака мог быстро счёт сравнивать, но не дотянулся до мяча после хорошего навеса. А вот Мавидиди не простил. Опять проходной двор в обороне «Челси», Стефи получается от Дьюсбери-Холла, убирает Мало Гюсто и бьёт в дальнюю «девятку» - 2:2.

Волну воодушевления «Лестера» погасил Каллум Дойл. Защитник упустил Джексона и вынужден был фолить, срывая выход один на один. После просмотра повтора арбитр назначил штрафной удар (который бездарно загубил Стерлинг) и удалил Дойла. Много времени было у «Челси», но команда значимый момент создала лишь на 90-й минуте. Николас Джексон умудрился махнуть выше ворот после отскока, хотя никто не мешал и всего 9 метров было до створа.

Арбитр добавил 8 минут, тогда и случилась развязка. Чуквуэмека с левого края сыграл на Палмера, а Коул пяткой покатил между двух защитников. Карни вышел на рандеву со Столарчиком и пробил в «домик» голкиперу – 3:2. А на последних секундах матча созрел ещё и четвёртый гол. После ошибки Уинкса и паса Гюсто убежал к чужим воротам Мадуэке, обыграл двоих и мощно пробил -- 4:2. Красиво завершил «Челси» валидольный матч, совсем не обещавший такого сюжета после первого тайма.